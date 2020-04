DEUDA EXTERNA

Este jueves se celebró en la Quinta Presidencial de Olivos una cumbre de la que participaron gobernadores, muchos de ellos a través de videoconferencia. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, informó a los mandatarios provinciales la reformulación de la deuda externa, para su posterior presentación a acreedores.



“En el día de la fecha, los gobernadores de todo el país participamos de una reunión con el presidente Alberto Fernández, con motivo de comunicarnos la renegociación de la deuda externa que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con acreedores privados. Tal como lo adelantara durante el miércoles, habíamos comunicado a Presidencia que no asistiríamos, ocurriendo lo mismo con otros gobernadores. No obstante, participamos a través de teleconferencia”.

El titular del Ejecutivo puntano señaló que no viajaría para evitar exposición al COVID-19, tanto de quienes lo hubiesen acompañado como de su persona, debido a que en su regreso debería haber cumplido con la cuarentena al haber estado en puntos de mayor circulación del virus, como lo es Buenos Aires, tanto la ciudad autónoma como la provincia.

Nota y foto: ANSL.