REPORTE DIARIO: MARTES SIN CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS

Así ratificó su postura el gobernador Alberto Rodríguez Saá sobre el abordaje de la pandemia tras analizar las estadísticas mundiales. En San Luis, durante este martes, no se registraron casos positivos de coronavirus, pero se detectaron cinco sospechosos. Desde el 1º de abril la provincia no tiene casos confirmados. “Los días más difíciles todavía no llegan”, expresó el primer mandatario puntano, al tiempo que pidió cautela y prudencia.

“Recordamos que los casos sospechosos son los que tienen síntomas y son sometidos a un análisis, se les hace monitoreo y se los aísla hasta que tenemos los resultados”, dijo el gobernador durante la vigésima sexta jornada de aislamiento social, preventivo y obligatorio

Junto al Comité de Crisis, el jefe de Estado provincial indicó además que se descartaron tres muestras que resultaron negativas de coronavirus. “Dos de casos sospechosos del día de ayer y la muestra que se encontraba en proceso del día anterior”, detalló.

Asimismo, informó que se encuentran bajo monitoreo 403 personas procedentes del exterior y de otras provincias. Hay 18 aislados por contactos estrechos con los casos sospechosos.

En otro párrafo, Rodríguez Saá recordó que el coronavirus afecta a 21 provincias. “A esta hora el mundo ha superado los dos millones de casos, si nos acordamos que hace unos días era de un millón, el salto a dos millones ha sido casi en una semana. La proyección geométrica, multiplicando por dos, se da cada seis, siete días”, explicó luego de detallar las estadísticas de muertes, cuya lista encabeza Estados Unidos.

“Hay una tendencia a discutir en la televisión, sobre todo de los opinólogos que muchas veces no son especialistas en salud o epidemias sino más bien interesados en la economía y discutiendo sobre las medidas que se han tomado. Yo ratifico que las medidas que se han tomado en Argentina y en San Luis son el mejor camino. San Luis no lo va a abandonar, sé que es muy estresante y que para algunos les resulta muy difíciles estos días de cuarentena, somos inmensamente comprensivos, todos tenemos en la familia a personas estresadas por esta situación, pero es el mejor camino”, reflexionó.

“Los días más difíciles todavía no llegan y si en San Luis nos parece que no hay nuevos casos queremos sentir optimismo, yo digo que no sintamos ese optimismo, seamos muy cautelosos y prudentes, porque no se sabe hasta que pase el tiempo qué está pasando en el cuerpo de cada uno de nosotros, y si nos llegó o no el virus”, señaló.

Nota, foto y video: ANSL.