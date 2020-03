INCUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL

El gobernador instó a los trabajadores de la administración pública, del Plan Solidario y funcionarios del Gobierno provincial a dar el ejemplo. “Vamos a seguir siendo duros, tenemos que hacerlo, cumplamos todos”, dijo Alberto Rodríguez Saá.

El gobernador de la provincia dio a conocer las cifras que arrojó el parte policial de incumplimiento al DNU que establece el aislamiento social obligatorio, fueron detenidas 196 personas en la vía pública y se secuestraron 41 vehículos en toda la provincia, instruyéndose los sumarios penales correspondientes.

“Reitero, es algo duro pero los funcionarios públicos, las personas de la administración pública, el Plan de Inclusión, no pueden ser detenidos y procesados, ellos deben dar el ejemplo”, dijo Rodríguez Saá, y agregó: “A los trabajadores también les vamos a decir, no cometan esta infracción porque esto después concluye en una acción penal y termina siendo un antecedente que no debe quedar en la vida de ustedes”.

Alberto Rodríguez Saá fue muy gráfico al describir la situación: “En época de coronavirus ¿qué hiciste? ‘Y, me procesaron porque no cumplí la regla’. No es bueno, así que evitemos esto”, enfatizó.

“Vamos a seguir siendo duros tenemos que hacerlo y cumplamos todos. Hay mucha gente que hace un esfuerzo enorme por cumplir y quieren que todos cumplamos y está bien”, remarcó.

Nota y foto: ANSL.