MEDIDAS PARA MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LOS SUELDOS

El paquete de medidas tendientes a sostener el salario real y garantizar la inclusión y la paz social incluye: el 40% de aumento para el escalafón general, el 50 % para la categoría F (la más baja de la escala), el pase a planta permanente del personal con más de 5 años de antigüedad, la recategorización de 95 agentes de la administración pública y 182 profesionales y técnicos de la salud. La medidas anunciadas por Alberto Rodríguez Saá también alcanzan a los Pañuelos Solidarios y a los beneficiarios de las becas 22AG.

En el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, anunció este martes por la tarde un incremento salarial “que alcanza a toda la Administración Pública y busca sostener el salario real y garantizar la inclusión y la paz social”, destacó el mandatario.

Acompañado por la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, y otros integrantes del gabinete, el gobernador anunció no sólo la suba salarial, sino también medidas vinculadas a la prevención del coronavirus.

“Estamos transitando tiempos muy difíciles, por eso es que anunciamos una serie de medidas para sostener el salario real y garantizar la inclusión social: un aumento del 40% para la administración pública, recategorizaciones y beneficios para los planes sociales”, manifestó en el inicio de la reunión.

“El incremento del 40% es para la administración pública, escalafón general docentes, fuerzas de seguridad, salud y se repartirá en un 15% en marzo, 5% en mayo, 5% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y 5% en diciembre”, explicó Rodríguez Saá en un Salón Blanco con menos invitados de los que habitualmente asisten a los actos del gobernador, por una medida que busca estar a todo con la prevención del contagio del coronavirus.

“Para la categoría F del escalafón general, que es una categoría que está retrasada, el aumento será del 50% con un primer pago del 25% en marzo, más un 5% en mayo, un 5% en julio, otro 5% en septiembre, 5% en noviembre y un 5% en diciembre”, destacó el primer mandatario puntano.

En cuanto a las Asignaciones Familiares por Hijo de $2.013 pasan a $3.000, lo que significa un incremento de más del 48%.

Asimismo, las Asignaciones Familiares por hijo con Discapacidad pasarán de los $6.619 actuales a $9.000, más del 35% de aumento.

Otro ítem que aumentará en lo que a beneficios sociales se refiere, Rodríguez Saá anunció que la Ayuda Escolar Anual por hija/o irá de los $7.00 de la actualidad a $2.500, lo que refleja una suba de más del 257%.

Paso a Planta Permanente y ascensos

Otro aspecto que marca importantes avances para los trabajadores y que fueron anunciados por el gobernador Rodríguez Saá están vinculados a los pases a Planta Permanente y ascensos de categoría.

“A partir del próximo mes unos 140 trabajadores que poseen más de 5 años de antigüedad a febrero de 2020, pasarán a integrar la Planta Permanente del Gobierno de San Luis dentro del ‘Escalafón General’”, enfatizó Alberto ante el aplauso de la gente.

Además, según anunció Alberto, fueron confirmadas las recategorizaciones de 95 agentes de la Administración Pública que ascienden a categoría A. La medida beneficia a mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años con más de 5 años de antigüedad en su labor.

A su vez, unos 182 profesionales de la salud pública sanluiseña fueron recategorizados. Ellos pertenecen al gremio Asociación Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) que con aplausos recibieron la medida.

Becas 22AG y Plan de Inclusión

En cuanto a las Becas 22AG, el jefe del Estado provincial confirmó que en marzo pasarán de $4.000 a $4.400, en tanto que en julio irán de $4.400 a $4.800.

Para el Plan de Inclusión y Plan Solidario, a partir de marzo, se instrumentará un aporte solidario a cargo del beneficiario hacia la obra social DOSEP. El mismo tiene como objetivo mantener las prestaciones que reciben los beneficiarios por parte de la mutual del Estado sanluiseño.

Desde marzo pasarán de los $12.000 actuales a $13.500, aunque les descontarán el aporte a DOSEP de $540 lo que totaliza, de bolsillo, unos $12.960 para cada beneficiario.

En julio volverán a percibir un incremento. De $13.500 pasarán a cobrar $15.000 que, con el descuento por la obra social DOSEP de $600, totalizarán $14.400 de bolsillo.

“Con asombro, recibí ayer a la jefa de Gabinete y al ministro de Hacienda que me traen este aumento salarial, manifestando que no se puede esperar más. A mí me encantó la actitud de nuestro Gabinete, de traer la solución sabiendo que estamos haciendo el máximo esfuerzo y que si no hacemos las cosas bien podemos tener problemas. Confíen que vamos a seguir haciendo obras, bañando a la provincia de Justicia Social lo más que podamos y gobernándola con prudencia para todos los puntanos”, agregó Alberto.

Rodríguez Saá expresó que mantienen “un fluido diálogo con el Gobierno nacional a raíz de la crisis económica que sacude al país y por la enorme deuda externa que dejó la administración de Mauricio Macri. A su vez, el escenario mundial se encuentra sacudido por la crisis del petróleo y la expansión del coronavirus que impacta directamente en el comercio mundial”, remarcó el primer mandatario puntano.

Coronavirus: San Luis se ajusta al protocolo de prevención internacional

Antes de explicar paso a paso cómo se implementará el incremento salarial, el gobernador se refirió al caso confirmado de coronavirus que hay en San Luis e informó sobre dos posibles nuevos positivos. Dos hombres que residen en la ciudad capital y en La Punta, respectivamente.

Son dos hombres, de 32 y 37 años. Uno reside en la ciudad capital y el otro en La Punta. No están relacionados entre sí, aunque ambos llegaron a la provincia, desde España. “Los dos fueron aislados por prevención y se les realizaron estudios para confirmar o descartar la enfermedad”, anunció el gobernador.

“Se trata de dos casos sospechosos de coronavirus que activaron una vez más el protocolo provincial. Volvieron de un viaje por España, en diferentes fechas y sin relación entre ellos. Llegaron a San Luis el 29 de febrero y el 4 de marzo. Ambos presentaron síntomas compatibles con la enfermedad en las últimas horas, por lo que se los aisló y sus muestras de sangre fueron enviadas al Instituto Malbrán, para confirmar o descartar la infección”, afirmó Rodríguez Saá.

“Estoy en contacto con los jefes de Gobierno de cada provincia donde hay casos confirmados y también de la ciudad de Buenos Aires. Todos coincidimos en que la mejor manera de enfrentar al coronavirus es respetando y siguiendo al pie de la letra los protocolos internacionales de contención para evitar que el virus siga prosperando”, expresó Alberto.

Además, el mandatario firmó el decreto 1533 por el cual faculta al Ministerio de Salud de San Luis a implementar y aplicar un protocolo único para todo el sistema sanitario tanto público como privado para la detección y control de casos sospechosos.

Notas, fotos y video: ANSL.