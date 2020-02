ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

Tal concepto fue vertido por Juan Cruz Molina, integrante de la regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que junto a productores y funcionarios del gobierno de esa provincia participó, este viernes en Villa Mercedes, de una jornada de trabajo organizada por la Secretaría San Luis Logística, con el objetivo de propiciar un trabajo en conjunto para potenciar el desarrollo productivo del centro del país.

“En el INTA siempre tenemos la meta de juntar cabezas y promover el trabajo entre los sectores públicos y privados, reuniendo sus iniciativas con vistas a alcanzar un mayor rendimiento. El marco que brinda este encuentro es una excelente oportunidad para continuar el proceso de diversificación de las iniciativas públicas y privadas de Córdoba, ya que la plataforma que brinda la Zona de Actividades Logísticas ubicada en Villa Mercedes es muy estratégica para trasladar la producción a los distintos destinos del país y el mundo; realmente es algo inspirador, además ya teníamos muy buenas referencias, en especial sobre los procesos de deshidratado y compactación de alfalfa para su traslado”.

Este especialista del INTA destacó que “el transporte es un punto fundamental en la cadena logística, como el traslado de producción por vía férrea, que se utiliza en gran parte del mundo, como también otras alternativas como es el caso de los bitrenes, en lo que San Luis es referente. Cada vez que veo uno de esos vehículos me digo: ¿Viene de San Luis?, lo que me hace sentir muy orgulloso. Es una propuesta por demás lógica que en otras provincias ha resultado una conversación que aún no ha terminado, quizá debido a otras como pueden ser de los sectores gremiales. Es cierto que un bitrén demanda la capacitación de quienes los conducirán, como también que no pueden ser pesados en cualquier tipo de básculas, pasar por cualquier puente ni descargar en cualquier silo, lo que indica que Argentina requiere una modernización en el proceso de logística”.