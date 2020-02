VILLA MERCEDES

Enmarcado en el nuevo proyecto “La juventud está acá” perteneciente al Programa Juventud, este sábado se llevó adelante la primera capacitación sobre fotografía.

El proyecto busca realizar capacitaciones y talleres sobre diversos temas en las distintas localidades y de ese modo, poder acercar nuevas posibilidades, promover la formación en oficios y generar mayores oportunidades para el público en general. Cada uno de los encuentros se realizará de manera abierta, libre y gratuita.

Sobre el proyecto, el jefe del Programa Juventud, Gabriel Sindoni, comentó: “Empezamos acá en Villa Mercedes, en el ‘Molino Fénix’, donde le agradecemos a todos por dejarnos utilizar este lugar que es tan lindo y tan característico de la provincia. Arrancamos con un workshop de fotografía y tuvimos una convocatoria bastante linda. Es importante que la gente pueda disfrutar y aprovechar estos espacios que les damos, nuestro trabajo justamente es generar estos lugares, para que ellos puedan formarse. Estamos muy contentos por todo esto que estamos llevando adelante, queremos trabajar durante todo el año con esta propuesta de ‘La juventud está acá’”.

El primer workshop se enfocó en la fotografía y se invitó a un profesional del área, Gustavo Orozco, para que compartiera técnicas, datos e información. Asimismo, sobre la pared de mármol del complejo cultural, se expuso una muestra fotográfica en pos de que los asistentes conocieran el talento de los artistas de la provincia, vieran materializada la teoría que aprendieron, como así también encontraran inspiración en tales imágenes.

El fotógrafo a cargo de la capacitación destacó: “La verdad que me sorprendió la llegada que tuvo la convocatoria de este workshop. La idea es traer un poco del curso que se estaba dando en el Programa Juventud en San Luis, que tenía una duración de tres meses, poder hacer un workshop de 4 o 5 horas en un día específico. Contento y sorprendido por este recibimiento acá en el ‘Molino’, a todos los chicos muchísimas gracias, porque la verdad que está saliendo todo perfecto. Lo más importante es que la gente se está yendo con un conocimiento, que es lo que yo quería, y lo fundamental, las ganas de querer hacer de la fotografía una pasión, que es lo que a mí me pasa”.

Este primer workshop se realizó en el Complejo Molino Fénix por su gran apertura a la comunidad, sus instalaciones y su valorización constante hacia el arte y la cultura. En este sentido, uno de los integrantes del equipo de “Molino Fénix”, Diego Torres, expresó: “Contamos con las instalaciones y la infraestructura adecuadas para llevar a cabo todo lo que sea capacitaciones, seminarios y talleres, así que esta era la ocasión justa para que, en conjunto con el Programa Juventud, pudiésemos llevar a cabo esta actividad”.

Durante la capacitación, se brindaron herramientas teóricas sobre técnicas de exposición, clasificación de objetivos, técnicas de iluminación, etc. El espacio atrajo a muchos asistentes de diversas edades, profesionales, algunos recién iniciando, pero todos ellos grandes interesados en el arte de la fotografía. “Tengo 53 años, soy jubilado de Fuerza Aérea y estoy buscando amplios conocimientos para la fotografía, porque compré una cámara y me vino bien el curso para interiorizarme en el tema, aparte me gusta la fotografía. Todo excelente, estoy muy contento, muy bien también el orador, le entendí perfectamente todo lo que decía y lo felicito. Sigan adelante y espero que haya una próxima vez”, añadió Daniel Olguín, parte del público asistente.

Nota y fotos: Prensa Programa Juventud y Prensa Complejo Molino Fénix.