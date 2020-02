SE PRESENTAN GRANDES BANDAS NACIONALES Y LOCALES

El mayor festival de rock de la provincia tendrá lugar este viernes 14 y sábado 15 de febrero en la explanada del “Molino Fénix”. Se esperan miles de espectadores que disfrutarán de las bandas nacionales de mayor impronta como así también la participación de agrupaciones locales.

Luego de las expectativas que dejó el “Rock en la Casa” 2019, llega finalmente la segunda edición del mega festival que tendrá lugar este 14 y 15 de febrero. Grandes bandas nacionales como Las Pelotas, Guasones, Planeador V, Led Ladies y Airbag harán vibrar la explanada del Complejo Molino Fénix, junto con el cierre de Dread Mar I.

Cabe destacar la participación, en el escenario mayor, de las bandas Dac 2 y Lo Justo & Boca Seca pertenecientes al sello de la provincia San Luis Disco, quienes están abriéndose un gran camino en la industria de la música nacional.

Junto a ellos, los grupos, de cada punto de la provincia de San Luis, que fueron seleccionados durante el “Pre Rock”, cumplirán su sueño de tocar en el gran festival. Ellas son: Blanco Amapola, Cherry Band, Corre que te Pi$ho, La Negra Libre, La Rocka, Me olvidé el Cargador, Mr Canuto y sus Papiprós, Mysteria, Noctámbula, St. Lous (not only) Blues), Sound Reggae, Tradición Rock y Wasabeat.

Varios de los emblemas del rock nacional ya llegaron a Villa Mercedes, se están alojando y visitando los estudios de la Casa de la Música. Se esperan dos jornadas a puro rock, energía y buena onda.

Nota y fotos: Prensa Complejo Molino Fénix.