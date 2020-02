VILLA MERCEDES

La joven artista se animó a participar del programa “Dale Play a tus Sueños” y ya concretó una de sus mayores metas, sintiéndose más que lista para lanzarse al mundo musical.

Ya son cientos los nuevos artistas que cumplen su sueño en Casa de la Música mediante la iniciativa del Gobierno de la provincia, “Dale Play a tus Sueños. Grabá tu EP”. Es que, gracias a esta oportunidad, muchos pueden iniciar su camino en la música como verdaderos profesionales, y, por si fuera poco, grabar su material discográfico en el mejor estudio de América Latina.

Esta vez fue el turno de la joven y muy talentosa adolescente, María Luz Sosa Vecino, quien con tan solo 13 años se lanzó a la música con muchas ganas, energías y muchos sueños por concretar. La cantante comenzó a educar su voz cuando tenía tan solo 6 años, gracias a una profesora de la primaria que la descubrió, según comentó. Desde ahí, comenzó a perfeccionarse en el género del tango principalmente, aunque también se anima a probar con otras alternativas y variar en el idioma. En esta oportunidad, grabó 4 temas interpretando canciones de tango y algunas en inglés.

“La verdad es que estoy muy feliz; siempre quise que me conocieran, pero para eso tengo que grabar y tengo que tener oportunidades, entonces, estoy muy feliz porque si no hubiera sido por este proyecto, no hubiera podido grabar”, expresó María Luz.

Asimismo, sobre su experiencia en Casa de la Música, añadió: “Me sentí rara, es la primera vez, fue un poco raro pero no fue feo, siento que me estoy conociendo, por así decirlo. Además, me trataron muy bien, mejor de lo que esperaba, estoy muy feliz. Le quiero agradecer al Gobierno de la provincia y a la Casa de la Música por haberme dado esta gran oportunidad”.

Así, una nueva artista cumple su mayor anhelo en la institución musical. Mediante la grabación de su primer EP, se abren puertas y grandes oportunidades para lanzarse a esta prometedora industria cultural.

Nota y foto: Prensa Casa de la Música.