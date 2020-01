VERANO 2020 EN "LA PEDRERA"

Cientos de visitantes disfrutaron del show tributo en el sector gastronómico de “La Pedrera”. Mañana, los Reyes Magos llegarán al parque con muchas sorpresas y habrá karaoke infantil. En caso de lluvia, la diversión continuará en Digitalia.

La noche del sábado, para la inauguración de la segunda temporada de “La Terracita” fue un éxito. Con una importante convocatoria, el sector gastronómico de “La Pedrera”, ubicado en el alto de los contenedores, tuvo su gran apertura para el verano 2020, con un tributo a la popular cantante londinense, Amy Winehouse. La banda Cherry motivó un merecido reconocimiento al presentar grandes éxitos como “Back to black”, “You know that I’m no good” y “Rehab”, entre otras canciones.

La temperatura fue agradable, acompañando a los cientos de visitantes que eligieron disfrutar de este espacio que ofrece “La Pedrera”, con servicio gastronómico propio. Había sandwiches de bondiola y de vacío, panchos y pizzas. También, bebidas con y sin alcohol. El ambiente predominante fue el familiar. Mientras los grandes disfrutaban del espectáculo, los niños aprovechaban para jugar con la tranquilidad de sus padres por estar en un lugar seguro.

Mañana, en la tarde anterior a la tradición de poner los zapatos, con agua y pasto, bajo el árbol de navidad, los Reyes Magos visitarán el parque para regalar golosinas. Su recorrido finalizará en el sector de “La Terracita” que tiene una agenda especial para los más pequeños. Los niños podrán lucirse en el karaoke infantil, cantando las canciones de su preferencia, que podrán leer en una pantalla o bien, mirar el video de sus personajes favoritos mientras cantan. Ellos, los que canten, podrán participar de un sorteo de juguetes que los Reyes decidieron regalar con anticipación para los pequeños visitantes de “La Pedrera”. Cabe destacar, en caso de lluvia el evento se realizará en Digitalia.

Nota y fotos: Prensa Parque “La Pedrera”.