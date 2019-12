EN LA SALA "BERTA VIDAL DE BATTINI"

Con una amplia variedad y más de 150 músicos en escena cerró el año con un excelente repertorio que hizo emocionar al público.

La Escuela de Música de la secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta (ULP) presentó este lunes, en la Sala “Berta Vidal de Battini”, el cierre del año 2019. Durante tres horas, el grupo de músicos integrado por niños, adolescentes y adultos acompañados por los profesores presentaron el trabajo realizado durante todo el año que comprendió una propuesta artística cultural e inclusiva de la universidad.

En un salón colmado, el público pudo deleitarse con la presentación del grupo de niños con las guitarras académica y popular, piano popular y académico, batería, violines, bajos y percusión. Tocaron canciones folclóricas, rock nacional, villancicos navideños, clásicos nacionales e internacionales. Además, tuvo su espacio el Club de Voces integrado por niños y el coro de la ULP.

La secretaría de Extensión, Susana Torres, manifestó: “Tuvimos un cierre de ciclo espectacular de la Escuela de Música, atravesados por un montón de emociones, los chicos cumplieron con su objetivo, aprendieron y logramos formar músicos. Además, fueron muy profesionales arriba del escenario. La Escuela de Música de la ULP también está integrada por adultos que transitaron por esta experiencia de aprender música y de formarse en el arte”.

“Esta Escuela de Música que tantos nos enorgullece fue pensada con un proyecto social, es inclusiva y contiene”, sostuvo Torres.

Los pequeños músicos

Valentino y Lucía Roldan son integrantes del Club de voces de la ULP, muy emocionados al culminar el acto expresaron: “Tuve mucha energía para bailar y participar, vivimos un momento muy lindo, emocionados y contentos”, dijo Lucia. En tanto que Valentino Roldán, dijo: “Estuvo muy bonito, en una parte estuve muy nervioso, pero una vez que tuvimos en el escenario ya me relaje. Me siento muy afortunado de haber estado en el Club de Voces, me encantó. Los invito a los chicos de San Luis que participen el año que viene”.

Su abuela, Luisa, contó: “Me encantó porque vi que todos se lucieron, me emocionó el grupo, la gente, los profesores, el amor y la dedicación que ponen. Valoro mucho el trabajo que hacen con la música porque es la manera de contener a los jóvenes. Además para muchos alumnos es un cable a tierra. Ver a mis nietos me encantó, son el amor muy puro”.

Equipo docente del coro de la ULP

El trabajo de la formación e integración de los alumnos en la Escuela de Música estuvo a cargo de los docentes: Pablo Bala, profesor de piano académico; Jonathan Reinoso piano popular; Maria Cristina Domínguez, profesora de teoría infantil; Alejandro Aguilera, profesor de guitarra popular y bajo; Lucas Apendino, profesor de guitarra académica; Roberto Sosa, profesor de teoría, armonía y contrapunto; Jessica Ramos, directora del Club de voces; Pablo Borello, profesor de violín y viola; Mauro Franzen, profesor de batería y percusión; Diana Giménez, coordinadora de la Escuela de Música; Alejandro Moretti, director musical del coro; y Daniela Jameson, directora y puesta en escena del coro de la ULP.

